عاجل.. تحطم طائرة عسكرية أفغانية فى أوزبكستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوزبكية: "بالفعل، تحطمت يوم أمس طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية فى ولاية صرخنداريا فى أوزبكستان، وتجرى الآن دراسة تفاصيل الحادث، وسيتم تقديم معلومات عن ذلك لاحقا".

وكان موقع "Gazeta.uz" كشف عن تحطم الطائرة التى تحمل شارة سلاح الجو الأفغانى، فى منطقة شيرآباد بولاية صرخنداريا، مساء أمس الأحد.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر أجزاء من الطائرة المحطمة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى مصاب واحدا على الأقل. فيما أكد مصدر محلى للموقع، نقل جنديين أفغانيين إلى المستشفى فى فرع مدينة ترمذ للمركز العلمى الجمهورى للمساعدات الطبية الطارئة.