وزير الدفاع الأفغانى: لم أغادر كابول وسنواصل القتال ضد الإرهابيين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأفغانى، الجنرال باسم الله محمدى، إننا "لن نتحاور مع من تلطخت أيديهم بدماء مئات الآلاف من الأفغانيين"، مضيفا "لم أغادر كابول وسنواصل القتال ضد الإرهابيين".





وكان محمدى قد وجه انتقادا لاذعا للرئيس أشرف غنى، ومسؤولين آخرين على خلفية مغادرتهم البلاد. وكتب على "تويتر": "قيدوا أيدينا وراء ظهورنا وباعوا الوطن، اللعنة على غنى وعصابته". وكان مسلحو حركة طالبان دخلوا إلى العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد، واستولوا على القصر الرئاسى بعد اجتياجهم للمدن والعواصم الأفغانية خلال الأيام الأخيرة الماضية.

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