رئيس وزراء العراق: حربنا ضد الفساد أكبر من معركة داعش

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أشاد الكاظمى خلال جلسة للحكومة العراقية بمحافظة نينوى، بتاريخ المحافظة وتنوعها، مثنيًا على ما شهدته من تضحيات فى القتال ضد تنظيم داعش.

وقال الكاظمى: "هنا على هذه الأرض الحبيبة، شهد العالم سفرا من التضحيات من كل أبناء شعبنا، دفاعًا عن هوية نينوى، وعن عراقيتها، وعن أصالتها، رافضين أن تكون هذه المدينة العظيمة أسيرة الإرهاب والرجعية. وانتصر العراقيون على الإرهاب".

وأعرب رئيس الوزراء العرقى عن أسفه الشديد لما تعانيه نينوى "من مشاكل خدمية وعمرانية"، مشددًا على أن "الفساد وسوء الإدارة من العوامل التى تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش".

وتابع الكاظمى: "لقد حاربنا الفساد ما استطعنا، وأنا أعرف أن كل العراقيين وأهل الموصل دعمونا فى الحرب ضد الفساد، لكن المعركة طويلة، وقد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتفنا معًا".

وأعلن الكاظمى عن تشكيل لجنة خاصة لإعمار الموصل، قائلاً إنه وجه بوضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة لمعالجة المشاكل التى تعانى منها المحافظة، وبدأنا العمل أيضا فى مشاريع استراتيجية مهمة فى المحافظة، منها مطار الموصل، ومحطة القطارات".

كما وجه خلال الاجتماع الوزراء العراقيين للقيام بزيارات منتظمة إلى نينوى، للوقوف على مشاكلها، ووضع حلول فاعلة وسريعة لها، وتيسير كافة الإمكانيات للجنة إعمار الموصل حتى تنجح فى أداء مهمتها.