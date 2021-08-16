مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ دوت الخليج: أمريكا تخلق عدوا افتراضيا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة وراء ما يحدث فى أفغانستان، فهى تقوم بخلق عدو افتراضى لإشعال الحرب، مضيفا أن العدو الذى وقع الاختيار عليه هو الإسلام.





وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد لهذا التطور أن يحدث فى أفغانستان فهى كانت قادرة على ذلك، لكنها ترغب فى خلق الظروف التى تساعد على تنشيط صناعة السلاح التى تستخدم فى الحروب. وتابع بيومى حديثه بالقول، بأن سياسة الولايات المتحدة منذ سنوات قائمة على مبدأ تسخين الصراعات، مضيفا أن السبب وراء التحركات الأمريكية الأخيرة جاء بسبب انخفاض مبيعات السلاح فى المنطقة. يشار إلى أن مسلحى حركة طالبان، دخلوا إلى العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد، واستولوا على القصر الرئاسى بعد اجتياجهم للمدن والعواصم الأفغانية خلال الأيام الأخيرة الماضية.

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