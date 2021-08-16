موعد ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، والذي ينتظره آلاف الآسر المصرية.

حيث أكدت مصادر بالوزارة أن قوائم أوائل الثانوية العامة 2021 جاهزة بالفعل في الوزارة، وسوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة غدًا الثلاثاء الموافق 17أغسطس 2021م.

ومثل كل عام فإن وزارة التربية والتعليم المصرية قد أتاحت رابط نتيجة الثانوية العامة 2021م على موقع صحيفة اليوم السابع المصرية.

وسوف يكون رابط نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 متاح بمجرد عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

ويمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة والبحث عن النتيجة برقم جلوس الطالب، وستكون النتيجة متاحة بالمجموع ودرجات الطالب في كل مادة وترتيب الطالب العام بين طلاب الجمهورية، والترتيب في المواد.

ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 17 أغسطس، بعد ذلك مباشرة يمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة للبحث عن نتيجتهم برقم الجلوس.

مع مراعاة أن الساعات الأولى من إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة تشهد ضغطًا كبيرًا على سيرفر النتيجة، لذلك قد يجد الطلاب بعض المشاكل في الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 في أول ساعة بعد تفعيل الرابط.

وفي حالة حدوث ذلك عليهم الاستمرار في المحاولة حتى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بدون أي مشاكل.

وكانت مصادر بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن نسب النجاح قريبة جدًا من السنوات السابقة، بالرغم من أن الطلاب قد أدوا امتحانات الثانوية العامة 2021 بنظام يتم لأول مرة وهو نظام البابل شيت.

وقد أعلن وزير التربية والتعليم أيضًا أنه سيتم حجب نتيجة الطلاب الذين تم تحرير محاضر غش بحقهم، ويبلغ عددهم 360 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك من بين 649 ألف و387 طالب قاموا بأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021م بين شعبتي العلمي والأدبي.

كما أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الطالب المحجوب نتيجته بسبب الغش لن يجد نتيجته على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، وأيضًا سوف يحرم من دخول الثانوية العامة لمدة عامين.