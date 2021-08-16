إضافة مستخدم لمركبه الكترونيا عبر منصة ابشر وكيفيه الوصول للخدمه ومعرفه الشروط

إضافة مستخدم لمركبه الكترونيا من اهم الخدمات التي يستخدمها الكثير من المواطنين السعوديين. والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما أعلنت المنصة حديثا أيضا وعبر صفحتها الرسمية عن مجموعه خدمات منها تجديد رخصه السير والقيادة الكترونيا وكيفيه الوصول للخدمات بالخطوات. وأعلنت أيضا عن الاعتراض علي مخالفه مروريه الكترونيا ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه. والآن سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل مع توضيح اهم الشروط اللازمة لها وكيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات من خلال المقالة الأتية.

إضافة مستخدم لمركبه الكترونيا

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من إضافة مفوضين علي مركباتهم بطريقه إلكترونية حديثه. كما يمكن للمفوض قياده المركبة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك علي حسب نوع التفويض المفوض له. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهما المواطنين المسجلين والمفعلين بالمنصة ولديهم حسابات خاصه لهم. والجدير أيضا بالذكر أن المخالفات المرورية الواقعة علي المركبة تسجل علي المفوض بقياده المركبة. وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها عبر المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة.

شروط أضافه مفوض للمركبه

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

يستطيع المستفيد من ضافه مستخدم واحد لكل مركبه.

يجب أن لا تكون استمارة المركبة منتهيه ولا يوجد عليها بلاغ امني او ليس لديها تامين.

لا يمكن أضافه مفوض لا يملك رخصه قياده وتكون ساريه.

لن يتم أضافه مفوض لمقيم له تأشيرة خروج نهائي خارج المملكة.

لا يمكن أن يتم إضافة مفوض خارج المملكة إلا إذا كان يحمل تأشيرة ذهاب وعوده.

التأكد من عدم وجود مخالفات مروريه علي مالك المركبة و المفوض له.

خطوات أضافه مفوض لمركبه

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه إضافة مستخدم لمركبه الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: