نتيجة الثانوية العامة 2021 (علمي – أدبي) برقم الجلوس وخطوات الاستعلام عن النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2021، ازداد البحث بكثرة عبر محركات جوجل حول إعلان نتيجة الثانوية العامة وحول خطوات الاستعلام عنها، حيث سادت هناك حالة من القلق والتوتر من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم إعلان النتيجة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ من شهر أغسطس ٢٠٢١ وذلك خلال الساعة الواحدة ظهراً ويتم رفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج، خلال مؤتمر صحفي كبير، يتم فيه إعلان الأوائل، حيث أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني سوف يكون موجوداً خلال المؤتمر، حتى يقوم بتقديم النتائج الخاصة بالثانوية العامة بالإضافة إلى التعرف على مؤشرات الأولية للتنسيق.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١

قد قام وزير التربية والتعليم بالتأكيد على أن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، سوف يكون مختلفاً عن السنوات الماضية، وخصوصاً بعد أن تم تطبيق نظام التقييم الجديد في الثانوية العامة، حيث أن كل طالب سوف يتعرف على نقاط قوته وضعفة في كل مادة على مستوى الجمهورية.

والجدير بالذكر أيضاً أن الوزارة قد أوضحت بشكل رسمي أن أعمال التصحيح والمراجعة قد انتهت بالإضافة إلى أنه قد تم ترتيب الأوائل وتجميع النتيجة وذلك تمهيداً للمؤتمر الصحفي الذي سوف يتم عقدة يوم الثلاثاء ، كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن نسب النجاح في الثانوية العامة قريبة من الأعوام الماضية، حيث أنه من المتوقع أن تكون نسبة النجاح خلال هذه السنة أعلى من ٧٠ %.

تعتبر مؤشرات النجاح خلال هذه السنة مثل الأعوام الماضية.

لا يوجد تطبيق لدرجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة.

لا تقوم وزارة التربية والتعليم بإضافة ١٠ % إلى درجات الطالب في النتيجة.

كما أن هناك تطبيق بعض الأساليب العلمية الحديثة لكي يتم ضبط مستويات الصعوبة.

بالإضافة إلى أنه قد تم تطبيق معايير الجودة على كافة البيانات التي توجد إلكترونية لكي يضمن عدم وجود أخطاء أيا كان نوعها.

كما أنه يوجد حوالي عدد ٣٦٩ طالب سوف يتم حجب النتيجة لهم بسبب الغش.

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم .

الضغط على نتيجة الثانوية العامة.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

كتابة الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي