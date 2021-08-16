السودان: تحرير الفشقة استرداد للكرامة وسنحرر أرضنا بالتفاوض أو بخيارات أخرى

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس السيادة السودانى، اليوم الإثنين، على أن استرداد الفشقة يؤكد قدرة السودان على استرجاع حقوقه، مؤكدًا أنه سيستعيد ما نبقى من أراضيهم بالتفاوض أو بخيارات أخرى.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، أن احتفال القوات المسلحة بالعيد الـ67، بالفشقة بمنطقة ودكولى، تأكيد على سودانية المنطقة، وأن القوات المسلحة بذلت الدماء من أجل استردادها.

وقال البرهان خلال الاحتفال، إن هذه الخطوة تعتبر استعادة لكرامة الجيش والشعب السودانى، فى أعقاب تخاذل السياسيين فى العهد البائد، حيث حشدت القوات المسلحة فى عام 2017، قوة بمنطقة جبل لبان لتحرير الفشقة الا أن قرارًا سياسيًا صدر بسحب القوات ووقف العملية.

ووصف القائد السودانى ذلك الأمر بأنه كان غصة فى قلوبهم، وظلت حتى تمت تحريرها مؤخرًا، مشيدًا بمواطنى المنطقة، وقال إنهم لم يخذلونا بجهدهم وجهد اخوانهم فى القوات المسلحة، داعيًا سكان الشريط الحدودى عامة لممارسة حياتهم العادية فى الزراعة والتعمير.

وأشار البرهان إلى أن السودان ظل يحاور الجانب الاثيوبى لفترة طويلة حول المنطقة، ووجد تعنتًا ومماطلة من أديس أبابا، لذا كانت ملحمة استرداد الفشقة تأكيدًا على قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها.

واختتم قائلا، إن من يتهم الجيش السودانى بالحرب بالوكالة عليه أن يستاف تراب الفشقة فى فمه ليتأكد أنها أرض سودانية، وستظل كذلك، مؤكدًا أنهم سيحررون ما تبقى من أرض بالتفاوض أو بأية خيارات أخرى.