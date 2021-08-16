جدة - نرمين السيد - وأعرب عون، اليوم الإثنين، عن أمله فى أن يتوصل لبنان إلى حل الأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة فى الأيام القليلة، رغم سعى البعض لعرقلة هذا التشكيل.
وأضاف "رئيس الجمهورية، رغم ما خسره من صلاحيات، إلا أنه شريك فى التأليف مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة فى ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية".
يشار إلى أن رئيس تيار المستقبل اللبنانى، سعد الحريرى، كان قد دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى الاستقالة والرحيل عن السلطة، وذلك فى أعقاب انفجار صهريج للوقود فى مدينة عكار، وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عون يرفض الاستقالة: متمسك بأداء واجباتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.