عون يرفض الاستقالة: متمسك بأداء واجباتى

جدة - نرمين السيد - وأعرب عون، اليوم الإثنين، عن أمله فى أن يتوصل لبنان إلى حل الأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة فى الأيام القليلة، رغم سعى البعض لعرقلة هذا التشكيل.

وأضاف "رئيس الجمهورية، رغم ما خسره من صلاحيات، إلا أنه شريك فى التأليف مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة فى ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية".

يشار إلى أن رئيس تيار المستقبل اللبنانى، سعد الحريرى، كان قد دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى الاستقالة والرحيل عن السلطة، وذلك فى أعقاب انفجار صهريج للوقود فى مدينة عكار، وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.