سفير بغداد بالقاهرة يبحث شؤون الطلبة العراقيين بالجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - حثَّ سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمى، مع الدكتور رشا كمال محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين فى مصر، شؤون الطلبة العراقيين الدارسين فى الجامعات والمعاهد المصرية، وسُبل تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وإزالة العقبات التى تعترضهم خاصة فى ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأكد السفير الدليمى، أهمية إيلاء الطلبة العراقيين الاهتمام المطلوب، من خلال تيّسير إجراءاتهم، وإنماء التواصل والتنسيق بين السفارة وإدارة الوافدين، مُثمنا التعاون الذى تُبديه الادارة للسفارة بما يخص شؤون الطلبة العراقيين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من الأمور والشواغل والمقترحات، التى تَصبُّ جميعها فى مصلحة الطلبة العراقيين الدارسين فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، والمتمثلة فى تخفيض الرسوم الجامعية، وتسهيل منح سمات الدخول والإقامة لأغراض الدراسة.

وبَيّنت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين د. رشا كمال محمد، التسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، مؤكدة حرص الحكومة المصرية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى د. خالد عبدالغفار، على تذليل كل الصعوبات التى تواجه الطلبة العراقيين، موضحةً أن الوزارة بصدد اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها تسهيل التحاق الطلبة الوافدين الجدد بالجامعات.

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