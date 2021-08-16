وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن ما يحدث فى أفغانستان بمثابة لعبة تسخين الصراعات لصالح صناعة السلاح بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أنه غير متفائل تجاه ما سوف يحدث الفترة المقبلة، مؤكدا فى نفس الوقت أنه لن يتم أى تحرك دولى تجاه ما يحدث داخل أفغانستان.
وتابع بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان يستطيع أن يؤجل انسحاب القوات الأمريكية قليلًا لكنه اخترع هذا الأمر من أجل خلق حروب بين أطراف ليست أوروبية أو أمريكية، لإيقاع الدول الإسلامية.
وأكد بيومى، أن هدف الرئيس الأمريكى جو بايدن، من هذا التحرك خلق عدو افتراضى لإشعال الحروب وبالتالى تنشيط صناعة السلاح، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد يجعل بايدن يكتسب شعبية كبرى داخل بلاده.
وفيما يخص موقف الدول الكبرى مثل روسيا والصين، قال بيومى، إنهما حاليا فى حالة حب مع أمريكا، فبكين ترى فى الولايات المتحدة أكبر عميل تجارى، أما موسكو فتموت شوقا للعودة لعضوية مجموعة الدول السبع "G7"، لذلك لا يستطيعان الاعتراض على موقف أمريكا.
أما عن السيناريوهات المحتملة فى الفترة المقبلة، قال بيومى، إنه من المتوقع أن تنشب حروب حدودية بين أفغانستان وإيران، كذلك الأمر أيضا فى الداخل الأفغانى من قبل الغير مؤيدين للنظام الجديد، حيث ستعمل العديد من الجهات الخارجية بإمداد الجماعات المعارضة بالسلاح لتظل المعركة دائرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيومى لـ دوت الخليج: ما يحدث فى كابول كارثة.. وبايدن يرغب فى تنشيط صناعة السلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.