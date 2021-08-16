إصابات كورونا تتخطى حاجز 207 ملايين حالة حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، والتى تخصصت فى إحداثيات وباء كورونا المستجد حول العالم، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم تجاوز 207.2 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فى حين بلغ عدد جرعات اللقاحات التى جرى إعطاؤها 4.6 مليار جرعة.





وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، فإن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 207 ملايين و211 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن إجمالى الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و362 ألف حالة. كما أوضحت البيانات المجمعة أن إجمالى عدد اللقاحات المضادة لكورونا، والتى جرى إعطاؤها حول العالم، بلغ نحو 4.6 مليار جرعة.

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