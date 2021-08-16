جدة - نرمين السيد - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى صافرات الإنذار للتحذير من صواريخ قرب الحدود مع قطاع غزة الفلسطينى، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن تلك الصافرات تأتى بعد سقوط صواريخ بالقرب من الحدود مع غزة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الجيش الإسرائيلى: صافرات إنذار بعد سقوط صواريخ قرب الحدود مع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.