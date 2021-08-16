استخراج نتائج التوجيهي eduwave 2021 الأردن حسب الاسم عودة الموقع للعمل

يمكن استخراج نتائج التوجيهي 2021 عبر موقع وزارة التربية للنتائج الامتحانية في الأردن الآن، بعد استقرار الموقع وعودته للعمل بشكل طبيعي، وكان موقع eduwave قد توقف عدة مرات منذ الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الساعة الثامنة صباحاً، كنتيجة لحالة الضغط الكبيرة وكثافة الدخول والتي قاربت 66 ألف عملية استعلام في نفس اللحظة، وفق تصريحات وزير التربية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الإثنين للإعلان عن تفاصيل نتائج الثانوية العامة الأردنية وأوائل توجيهي جو 2021 برقم الجلوي أو على حسب الاسم على مستوى القطر.

استخراج نتائج التوجيهي 2021

أكد وزير التربية الأردني أن استخراج نتائج التوجيهي في الأعوام القادمة لن تكون بنفس الطريقة التي حدثت بها هذه المرة، بعد حدوث انقطاع لعمل الموقع في بعض اللحظات، وهو ما تسبب في صعوبة دخول الأشخاص المستعلمين عن العلامات والنتائج، ولم تقل عمليات الاستعلام للطلاب وأولياء الأمور عن 60 ألف عملية في الدقيقة، واستمر ذلك على مدار ساعات الليل حتى بعد إطلاق وتفعيل الخدمة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية نتائج eduwave إلكترونياً، وستكون الطريقة في استعلام النتائج في الامتحانات القادمة عبر رسائل نصية على رقم هاتف الطالب، تصل له النتيجة ويتعرف على العلامات وبعهدها بمدة زمنية سيتم إطلاق الموقع لمن يريد ان يتحقق من الدرجات.

نتائج توجيهي جو 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، نتائج توجيهي جو 2021 للطلاب والطالبات من تقدموا على الاختبارات لهدا العام، وقد تم الإعلان عن الطلاب العشرة الأوائل والنسب العامة للنجاح، والمؤشرات الأولية للقبول في بعض الكلبات بعد أم بم يتم تحقيق مجموع 100 %، حيث قال وزير التربية أن القبول في كلبة الطب قد يلامس نسبة 95 %.

أصحاب المراكز الأولي على الفرع العلمي في التوجيهي هم: أحمد فايز العجالين الأول بمعدل 99.75%، الطالب فارس بهاء قبج الثاني بمعدل 99.70%، الطالب صالح القادري الثاني مكرر بمعدل 99.70%

أوئل الفرع الأدبي: الطالبة فرح طارق دحنوس بمعدل 99.45%، الطالبة فاطمة علي فقيسي معدل 99.25%.

الطالب صاحب المركز الأول في الفرع الشرعي إلياس محمد الخطيب بنسبة 97.40%.

المركز الثاني فاروق تحسين قفيشه الأول على الفرع الصناعي بمعدل 98.5%

المركز الثالث للطالب عبد الرحمن محمد عبيدات الأول غلى الفرع الزراعي بنسبة 94.2 %.

الأولي على الفرع الفندقي والسياحي الطالبة لبن رامي الهواري بنسبة معدل 95.35 %.

الأزلي على الفعر الاقتصاد المنزلي الطالبة لين خالد العوضي ومعدلها 98.25 %

أوائل التوجيهي الأردنرابط موقع نتائج الثانوية العامة

بكم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 في الأردن عبر موقع نتائج توجيهي جو الذي خصصته وزارة التربية والتعليم الأردنية على حسب الاسم أو رقم الجلوس.