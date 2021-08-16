نظام نور استمارة الفحص الطبي 1443 رابط تسجيل طالب noor.moe.gov.sa ولي الأمر

ننشر تعميم نظام نور استمارة الفحص الطبي للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر رجب الجاري، حيث ردت وزارة الصحة بشأن خطاب نائب وزير التعليم المتعلق بتأجيل الكشف الطبي على الطلاب والطالبات الجدد نظراً للجهود المبذولة من أجل السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، وأفادت الوزارة بأنه قد تم فحص ما يقرب من 10% فقط من الطلاب والطالبات المستجدين في العام الدراسي الجاري وهم طلاب الصف الأول الابتدائي حالياً، ومن خلال موقع ثقفني نوفر استمارة الفحص الطبي للطلاب الجدد أو استمارة اللياقة الطبية للطلاب والطالبات في نظام نور 1443.

نظام نور استمارة الفحص الطبي للطلاب المستجدين

نوهت وزارة الصحة بضرورة إجراء الكشف الطبي من جانب أولياء الأمور لأبنائهم ممن لم يتم الكشف عليهم أو من المستجدين، كما طلبت من قادة المدارس قبول الكشف الطبي للطلاب المستجدين المرسل من خلال منصة صحة إلى نظام نور إلكترونياً دون الحاجة إلى الاستمارة الورقية للفحص الطبي.

وقد أصدرت وزارة التعليم عام تعميماً لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بناءً على خطاب وكيل وزارة الصحة العامة بالتأكيد على كافة قادة المدارس بالمملكة العربية السعودية بالمتابعة والتواصل مع أولياء الأمور لإجراء الكشف الطبي لأبنائهم ممن لم يتم الكشف عليهم العام الماضي.

وكذلك الحال بالنسبة للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، وقد أكد معاليه على ضرورة قبول نموذج الكشف الطبي المرسل من خلال منصة صحة الإلكتروني إلى نظام نور المركزي دون الحاج إلى الاستمارة الورقية، ويمكنكم الحصول على استمارة الفحص الطبي 1443 للطلاب المستجدين من خلال التالي:

نظام نور استمارة الفحص الطبي أو فحص اللياقة المدرسيةنظام نور استمارة الفحص الطبي طريقة تسجيل وطباعة نموذج الكشف الطبي

نظام نور التعليمي لأولياء الأمور إمكانية الدخول إلى حساب نظام نور ولي الأمر لطباعة نموذج استمارة الفحص الطبي للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عن طريق تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق) ثم النقر على “تسجيل الدخول”، ثم اتباع الخطوات التالية:

من القائمة الرئيسية، قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الأبناء”.

النقر على أيقونة “استمارة الفحص الطبي”.

سوف يتم تحويل استمارة الفحص لملف بصيغة PDF، ويتم طباعة الملف وتنزيل التقارير عليه.

يمكنكم الحصول على رابط نظام نور لولي الأمر 1442 الرسمي (noor.moe.gov.sa) من خلال اتباع الرابط المرفق.

آلية العودة للدراسة 1443

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن صدور التوجيهات السامية بالموافقة الكريمة على آليات عودة الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وهذا يعكس مدى حرص واهتمام القيادة الحكيمة بصحة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات ومنسوبي العملية التعليمية، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانات لاستمرار الرحلة التعليمية بالتكامل والتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

تسجيل الطلاب السعوديين في نظام نور 1442

وفقاً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 عبر نظام نور المركزي المعلن عنها من جانب وزارة التعليم والواردة بالتعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور 1442، فقد بدأ نظام نور التعليمي في استقبال طلبات التسجيل للفئة التالية:

تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يتم بها مُفاضلة اعتباراً من يوم الجمعة بتاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 26 فبراير 2021م.

ويستمر التسجيل لهذه الفئة مفتوحاً حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد للتسجيل وإقفال باب التسجيل في تاريخ 19 صفر 1443 الموافق لتاريخ 26 سبتمبر 2021م، أما عن أعمار الطلاب والطالبات، فيشتمل على من هم أعمارهم ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أقصى.

إعادة تعيين كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور

في حال كان المستخدم سواء كان ولي أمر أو طالب ناسياً كلمة السر أو اسم المستخدم، فيمكنه إعادة تعيينها وضبطها مرة أخرى من خلال موقع نظام نور المركزي 1442، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة إعادة ضبط اسم المستخدم أو كلمة السر، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

تسجيل الطلاب في نظام نور ولي الأمر

يتيح نظام نور 1442 إمكانية تسجيل الطلاب المستجدين ممن أكملوا سن 6 سنوات مع بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ، أو أقل من 6 سنوات بتسعين يوماً فقط أي من كان تاريخ ميلاده في 23 ربيع الثاني 1437هـ الموافق لتاريخ 2 فبراير 2016م أو قبل ذلك.

كما يتم قبول تسجيل الطلاب ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً كحد أقصى أي من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 24 ربيع الثاني 1437هـ الموافق لتاريخ 3 فبراير 2016م إلى تاريخ 25 رجب 1437هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2016م، ولكن بشروط يجب التحقق منها من قبل إدارة المدرسة وهي:

توفر شهادة للطفل صادرة من روضة للأطفال معتمدة يتم من خلالها إثبات التحاق الطفل بها لمدة فصلين دراسيين.

توافر استمارة نمائية تثبت إتقان الطفل المهارات النمائية، بالإضافة إلى توصية معتمدة من معلمة الروضة تتضمن قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم.

كما يجب أن تكون الروضة التي التحق بها الطفل المراد تسجيله في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ ضمن الروضات التالية:

الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة للوزارة.

روضات المدارس العالمية أو الأجنبية أو المدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية المرخصة.

الروضات من خارج المملكة بشرط توفر الاستمارة النمائية وتوصية بالالتحاق المبكر ومصادقة الوثائق من الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية في بلد الدراسة.

تسجيل طالب في نظام نور 1442

يتيح برنامج نظام نور ولي الأمر المركزي حالياً إمكانية تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية، حيث بدأ التسجيل لهذه الفئة اعتباراً من تاريخ 11 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م.

ويتم تسجيل طالب جديد في نظام نور عن طريق حساب نظام نور لولي الأمر أو من خلال مستخدم قائد المدرسة فكلٍ له صلاحياته الممنوحة له من قبل النظام المركزي، ويتم من خلال رابط تسجيل ولي الأمر في نظام نور تسجيل الفئات التالية:

تسجيل الطلاب السعوديين الذين لديهم سجل مدني.

القيام بتسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية.

تسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي.

مواعيد نظام نور 1442

وفقاً للخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات وإخراج النتائج في نظام نور للتعليم عن بُعد الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1442هـ، فمن المقرر أن يتم التالي:

اكتمال إدخال كافة معايير التقويم “الفترة الثالثة” للصفين الأول والثاني الابتدائي وبدء تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مارس 2021م.

اكتمال إدخال درجات أعمال السنة للمواد التحريرية ومواد التقويم المستمر الفترة الأولى للمرحلتين المتوسطة والابتدائية (من الصف الثالث وحتى السادس)، وبدء تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مارس 2021م.

طريقة استخراج الإشعارات من حساب ولي الأمر في نظام نور

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية استعراض الإشعار والإطلاع على نتائج الطلاب من خلال التالي:

دخول نظام نور لولي الأمر باتباع الرابط الرسمي المرفق.

النقر أيقونة التقارير.

الضغط على إشعارا فترات.

النقر على إشعار فترات أعمال السنة.

اختيار الفصل الدراسي والفترة الثالثة ثم النقر على “بحث”.

ويمكنكم عرض نتائج الطلاب الآن عن طريق النقر على أيقونة “التقارير”، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي ثم النقر على أيقونة “ابحث”، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور من حساب ولي الأمر عن طريق الفيديو التالي:

خطوات تفعيل برنامج فحص اللياقة الطبية للطلاب المستجدين

تمر عملية تفعيل برنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين في المدارس بعدد من الخطوات التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

قيام مدير المركز بإضافة مستخدمين على منصة صحة (الأول = مدخل بيانات | الثاني = مدقق بيانات).

يقوم ولي أمر الطالب أو الطالبة بالحجز عبر تطبيق موعد في المركز الصحي التابع له بعيادة طب الأسرة في كان مستكملاً التطعيمات، وإن لم تستكمل التطعيمات يحجز في عيادة التطعيمات وعيادة طب الأسرة.

زيارة المركز الصحي في الموعد المحدد لإجراء الفحوصات المطلوبة لبرنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين.

يقوم مدخل البيانات بإدخال بيانات فحص اللياقة في منصة صحة ثم يرسلها للاعتماد من جانب المدقق، ويتم إعطاء ولي أمر الطالب أو الطالبة نسخة ورقية عند تعذر إدخال البيانات وتدقيقها بشكل إلكتروني.

قيام مدقق البيانات بمراجعة البيانات واعتمادها إلكترونياً.

يقوم ولي أمر الطالب أو الطالبة بمراجعة المدرسة المقبول بها لاستكمال إجراءات القبول للطالب أو الطالبة.

تسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1442

في ظل زيادة البحث من جانب أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن خطوات تسجيل الأبناء في الروضة أو تسجيل رياض الأطفال 1443 في نظام نور لولي الأمر برقم الهوية التعليمي، فقد قمنا بتوفير خطوات التسجيل في رياض الأطفال من حساب نظام نور لولي الأمر من اللابتوب أو من الجوال التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

وقد بدأت عملية التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1443 اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 7 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 25 شعبان 1442هـ، ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل في نظام نور خلال العام الدراسي.

وزارة التعليم السعودية

تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل المختلفة للوزارة عن أنه سوف تكون الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية للطلاب والطالبات ممن حصلوا على جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا.

أما عن المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال أو الروضات، فسوف تكون عودتهم للدراسة الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70% من سكان المملكة العربية السعودية أو بتاريخ 30 أكتوبر 2021م أيهما أسبق.

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