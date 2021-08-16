ميركل: أسباب داخلية أمريكية وراء سحب القوات الغربية من أفغانستان

وصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، الوضع في أفغانستان بأنه “مرير”، معتبرةً أن أسبابًا سياسية داخلية أمريكية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان.

وقالت المستشارة أمام مسؤولين في حزبها، وفق ما أفاد مشاركون في الاجتماع وكالة فرانس برس، أن “انسحاب القوات من أفغانستان كان له تأثير الدومينو”.

ونقلت مصادر حزبية عن المستشارة الألمانية قولها، إن ألمانيا قد تحتاج لإجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف شخص من أفغانستان.

ويشمل هذا العدد 2500 من موظفي الدعم الأفغان علاوة على نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومحامين وآخرين ترى الحكومة أنهم سيكونون في خطر إذا لم يغادروا البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على كابول.

وذكرت ميركل أن ألمانيا ستتعاون مع بلدان متاخمة لأفغانستان لدعم الفارين من البلاد في الوقت الراهن.

ونسبت المصادر الحزبية إلي ميركل قولها: “سيشغلنا هذا الأمر لفترة طويلة جدا”.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان.

وقال بوريل على تويتر “في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وبعد اتصالات مكثفة مع الشركاء في الأيام والساعات الماضية، قررت الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد عبر تقنية الفيديو بعد ظهر الغد لإجراء تقييم أولي”.

وأضاف “أفغانستان تقف عند مفترق طرق. يتعلق الأمر بأمن ورفاهية مواطنيها إضافة إلى الأمن الدولي”.