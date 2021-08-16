فيديو مرعب.. العشرات يتمسكون بطائرة أثناء تحليقها للهروب من مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وذكرت تقارير إعلامية أنه بعد تحليق الطائرة بلحظات شوهد سقوط أشخاص من ارتفاع كبير، وتم رصد جثمان شخص فى مطار كابول وآخر فوق سطح أحد المنازل.
وذكر بيان لوزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين، أنه سيتم توسع التواجد الأمنى فى كابول إلى ما يقرب من 6 آلاف جندى، لتمكين المغادرة الآمنة.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس فى بيان إن جوتيريس حث طالبان وجميع الأطراف الأخرى فى أفغانستان على التحلى بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح.
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