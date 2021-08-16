الصين تؤكد استعدادها لإقامة علاقات ودية مع حركة طالبان

جدة - نرمين السيد - وتتشارك الصين مع أفغانستان فى حدود برية، يصل امتدادها إلى نحو 76 كيلومترًا. وحسبما نقلت "فرانس برس"، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينج، خلال مؤتمر صحفى، أن بكين "تحترم حق الشعب الأفغانى فى تقرير مصيره ومستقبله".

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