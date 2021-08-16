فلسطين: مقتل 4 برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين جريمة بشعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: "نعبر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية سيؤدى إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

كما حمل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبًا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطينى، كى لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت مقتل 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامه لمخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.