أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدةأفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة تصاحبها الرياح الهابطة الشديدة على المحافظات الجبلية وأجزاء من السواحل خلال ال24 ساعة المقبلة .

وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول امطار متوسطة الى غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً الى صعدة شمالاً .

وأشار إلى ان الأمطار ستهطل أكثر غزارة على محافظات تعز - إب - ذمار - ريمة - المحويت وحجة ،وستهطل متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها .

وذكر المركز انه من المحتمل هطول امطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الجنوبية وأجزاء من مرتفعات وهضاب محافظات البيضاء - الضالع - شبوة - أبين وحضرموت ، فيما يستمر نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى وخليج عدن .

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها الى عدم التواجد في الاودية وممرات السيول اثناء وبعد هطول الامطار ، واخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة .

ونبه سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية والسهول الساحلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لغزارة الامطار وتشكل الضباب وكذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية .

وحذر الصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجو ي في المحويت : 20.4 ، ذمار : 18 .عتق : 2.6، المهرة (صرفيت) : 0.3.

