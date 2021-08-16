تردد SSC المجاني عربسات بدر 2021 ترددات القنوات الناقلة مباريات اليوم الدوري السعودي

ننشر تردد SSC المجاني عربسات بدر 2021 الرياضية الناقلة بشكل حصري مباريات اليوم في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021 – 2022م، وذلك بعد الإعلان من جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي عن منح شركة الرياضة السعودية الحق الحصري في نقل كافة الأحداث الرياضية بالمملكة العربية السعودية سواء الدوريات المحلية أو مباريات البطولات العالمية، حيث يتم بث المحتوى الرياضي لمجموعة قنوات SSC الرياضية بتقنية HD عالية الدقة والجودة للاستمتاع بما تقدمه القنوات من محتوى رياضي وبرامجي واستوديوهات تحليلية مميزة بعناصر من ألمع المحللين الفنيين وغيرهم، ومن يرغب في الحصول على تردد قنوات SSC المجانية بتقنية SD العادية، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال.

تردد SSC المجاني عربسات بدر 2021

أكدت شركة الرياضة السعودية على إطلاق عدداً من قنوات SSC المجانية المفتوحة على القمر الصناعي بدر 6 مدار 26 شرق، وعبر القمر الصناعي نايلسات من أجل متابعة مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وغيره من المباريات الأخرى المنقولة عبر القنوات المفتوحة بتقنية SD ذات الصورة العادية.

حيث يمكن الحصول على قنوات اس اس سي الرياضية السعودية بشكل مجاني من خلال إدخال تردد قنوات SSC السعودية المرفق بالجدول عالية، وذلك من خلال اتباع طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية على القمر الصناعي عربسات ونايل سات الموضحة عبر موقع ثقفني، وقد تم إطلاق قنوات SSC الرياضية خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2021م.

أما عن طريقة الحصول على قنوات SSC HD ذات التقنية عالية الجودة، فيتم ذلك من خلال الاشتراك في باقات شاهد VIP على الموقع الإلكتروني الخاص بها رقمياً وعلى جهاز GOBX الفضائي، حيث يمكن من خلال الاشتراك في الباقات المدفوعة الاستمتاع بما تقدمه 7 قنوات رياضية تابعة لمجموعة قنوات SSC سبورت، ومن يرغب في الحصول على تردد SSC المجاني عربسات بدر 6، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

تردد قنوات SSC عربسات بدر 6

تردد قنوات SSC نايل سات التردد: 11747 / 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد SSC المجاني عربسات مباريات الدوري السعودي

بعد إعلان شركة الرياضة السعودية رسمياً عن توفير قنوات SSC الرياضية بشكل مجاني عبر القمر الصناعي عربسات ونايل سات للبث الفضائي، فأصبح بإمكانكم الآن متابعة مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين من خلال أربعة قنوات بالمجان بتقنية SD العادية، فقط قم بتوجيه الدش أو الطبق اللاقط للإشارة في اتجاه القمر الصناعي المناسب.

ثم قم بالدخول إلى التركيب في جهاز الاستقبال الخاص بكم، ومن ثم النقر على قائمة الترددات بعد إدخال كلمة السر، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهي تردد قنوات SSC عربسات بدر 6 التالية (12418) باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وسيتم تنزيل قنوات SSC الرياضية على قائمة القنوات لديكم.

سعر باقات SSC الرياضية

تتوفر كافة القنوات بالتقنية HD فائقة الدقة والجودة، وذلك في حال تم الاشتراك في باقات الدوري السعودي عبر منصة شاهد الإلكترونية وعلى جهاز جي بوكس الفضائي، فمن يرغب في التعرف على سعر باقات SSC الرياضية، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

الباقة السعر باقة الرياضة شاهد VIP Sports on Shahid بتقنية HD 57.99 ريال سعودي باقة الرياضة شاهد + جهاز GOBX بتقنية HD 74.99 ريال سعودي

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فمن يرغب في متابعة مباريات اليوم في الدري السعودي للمحترفين أو التعرف على مشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، فيمكنه ذلك من خلال تردد SSC المجاني عربسات بدر المفتوحة المرفق بالجدول، كما يمكنكم الحصول على رابط موقع مكاني تذاكر لحجز وشراء حضور المباراة القادمة عبر موقع ثقفني.

جدول ترتيب الدوري السعودي

يمكنكم الإطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي وترتيب هدافي الدوري بعد ختام الجولة الأولى اليوم من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي على SSC

تشاهدون اليوم السبت الموافق لتاريخ 14 أغسطس 2021م في نهاية مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مباراة الاتفاق والباطن التي من المقرر إقامتها على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة 6:55م بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC 5 HD بتعليق جعفر الصليح.

كما تقام اليوم أيضاً مباراة الهلال ضد الطائي على أرضية استاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة 8:55م بتوقيت السعودية، وسيتم نقل المباراة المرتقبة على شاشة قناة SSC 1 HD بتعليق عيسى الحربين، ومن يرغب في متابعة مباريات اليوم عبر قنوات SSC المجانية على عرب سات، يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد SSC المجاني عربسات الرياضية المرفق بالمقال.

موعد مباراة اليوم في الدوري السعودي عبر SSC المجاني عربسات

تشاهدون اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 16 أغسطس لعام 2021م مباراة في افتتاح مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الجديد، فمن يرغب في التعرف على موعد مباراة اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة للمباراة، يمكنه ذلك من خلال التالي: