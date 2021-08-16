كيفية حساب معدل التوجيهي 2021 ورابط منصة نتائج التوجيهي 2021 الاردن eduwave حسب الاسم direct link

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج التوجيهي 2021 الأردن بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد أبو قديس وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، صباح اليوم، خلال مؤتمر صحفي للإعلان نتائج توجيهي جو 2021 وكيفية احتساب معدل التوجيهي 2021 في جميع المحافظات الأردنية، في الوقت الذي تزايدت فيه معدلات البحث عن موقع نتائج التوجيهي 2021 حسب الاسم عقب دقائق من انطلاق مؤتمر وزارة التربيه والتعليم الاردنيه للإعلان عن تفاصيل

مُفعل رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://t.co/Y5amyV8TR9 https://t.co/WfDKMa7pvs — ثقفني (@thaqfny_shukran) August 16, 2021

بالمملكة الأردنية الهاشمية. نتائج التوجيهي 2021 حساب الاسم

وقال محمد أبو قديس، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج التوجيهي 2021 حسب الاسم، إنه راضٍ عن نتائج الثانوية العامة الأردن 2021، وإن الأهالي ستكون في حالة رضى عن نتائج التوجيهي.

وعقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيا في تمام العاشرة من صباح اليوم الإثنين الموافق السادس عشر من شهر أغسطس الجاري حيث يتم فيه طرح تفاصيل النتيجة وتفعيل الرابط الرسمي الذي يتم من خلاله الحصول على النتيجة بضغطة زر واحدة.

700 درجة للدورة الصيفية.

700 درجة للدورة الشتوية.

مجموع الفصلين للاتحاق بالتعليم الجامعي هو 1400 درجة.

ويتم حساب معدل نتائج التوجيهي 2021 في الأردن من خلال حساب مجموع العلامات النهائية التي حصل عليها الطالب مقسوما على مجموع العلامات العظمى والناتج يضرب في 100.

كيفية حساب معدل التوجيهي 2021منصة نتائج التوجيهي 2021

وشهدت نتائج محركات البحث تصدرا للبحث عن نتيجة التوجيهي بالاردن 2021 خلال الساعات القليلة الماضية للاستعلام عنها والتعرف على طرق الحصول عليها وهو ما سنوافيكم بكافة تفاصيله خلال هذا التقرير.

الخطوة الأولى يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول مباشرة لبوابة نتائج التوجيهي.

ثم يتوجه إلى القائمة لتختار منها نتائج التوجيهي أو نتائج الثانوية العامة الأردنية.

وبعد ذلك الخطوة الثانية يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه وإسمه بشكل صحيح.

وفي الخطوة الثالثة يقوم بكتابة الأرقام الظاهرة أمامه في الصورة على سبيل التحقق.

وأخيرا الخطوة الرابعة يقوم بالضغط على كلمة “عرض النتائج” حتى تظهر أمامك فوراً.



تحذيرات نتائج التوجيهي 2021 الأردن

ملحوظة قد يحدث بعض المشاكل في الحصول على النتيجة من خلال الرابط الرسمي لوزاره التربيه والتعليم وذلك قبل طبيعي بسبب الضغط الشديد على الموقع من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة توجيهي 2021.

وطالبت مديرية الامن العام للمملكه الاردنيه الهاشميه الطلاب وأولياء الأمور بعد عدم المبالغة في الاحتفالات بالنجاح وذلك لعدم تعرض احد الاصابات او وقوع حرائق او كوارث. قد تودي بحياه أحد وذلك من خلال قيام البعض. بإطلاق اعيرة نارية. احتفالا بالنجاح في التوجيهي 2021 والبعض يقوم يطلق ايضا الألعاب النارية التي تسبب الحرائق في بعض المنشآت والسيارات وغيرها.

وأشارت مديرية الأمن العام بالمملكة الان سوف تقوم بدوريات امنية وستقوم بتكثيف تواجدها. وذلك خلال هذه الفترة للسيطرة على الشارع الأردني وضمان عدم وقوع أي أفعال غير مسؤولة من البعض.