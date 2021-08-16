استعداد رابط وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية 2021 التعليم العالي التسجيل admhec.gov.jo

رابط وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية 2021-2022، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها بقوة على الساحة خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع موعد إعلان نتائج توجيهي الأردن 2021، والتي ستكون متاحة خلال ساعات إلكترونياً ليتعرف كل طالب وطالبة على النتيجة تفصيلياً دون الحاجة للذهاب للمدارس، حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم رسمياً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 16 أب الجاري، هو موعد إعلان نتائج توجيهي 2021 الدورة الأولي في تمام العاشرة صباحاً، وعقب ذلك تتجه أنظار الناجحين في الثانوية العامة الأردنية نحو طريقة التسجيل للجامعات الأردنية، فكان أول إجراء قامت به وزارة التعليم العالي الأردنية هو عمل تحديثات للرابط المخصص للتقديم للجامعات 2021، حتي يكون جاهز لانطلاق عملية التسجيل التي سيتم تحديد موعد لها خلال ساعات من الآن، وحرصاً من موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نضع بين أيديكم الموقع الإلكتروني الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية.

الدخول على الموقع الإلكتروني “admhec.gov.jo“.

الاطلاع على التخصصات الموجودة على الموقع.

تسجيل بيانات الطالب عند فتح التسجيل.

كتابة الرغبات حسب نسب القبول.

موقع التسجيل للجامعات الأردنية

التسجيل للحاصلين على توجيهي الأردن للدخول للجامعات الأردنية

حتي يتمكن طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأردنية من الالتحاق بالمرحلة الجامعية، يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني خلال فترة يتم تحديدها بمعرفة الوحدة ووزارة التعليم العالي، مع تحديد نسب القبول لكل كلية وجامعة حسب التخصصات المتاحة على الموقع، وننوه على جميع الطلبة والطالبات الراغبين في الدخول للجامعة، ضرورة الإطلاع عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية على التخصصات التي تتوافر على الوحدة، ومعرفة ماهو مناسب لسوق العمل وقدرات المتقدم مع نسبة القبول، حتي يستفيد الطلاب من الدخول للتخصصات التي توفر لهم فرصة عمل عقب التخرج.

مؤشرات الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الأردنية 2021-2022

بعد إعلان نتائج توجيهي الأردن الدورة الأولي، وبدأ الترتيب لإجراء امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الثانوية العامة الأردنية، ينتظر الآلاف من الناجحين في التوجيهي إعلان الحدود الدنيا للقبول بالجامعات هذا العام، فهل ستكون على نفس المستوي بالعام الماضي أم سيحدث تغيرات، هذا ما سنتعرف عليه عند تحديد موعد لتح التسجيل على وحدة القبول الموحد، وقد توقع وزير التربية والتعليم الأردني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه نتائج التوجيهي، أن تصل معدلات القبول للدخول لكلية الطب إلي 95.1%.

وزارة التعليم العالي الأردنية

من الوزارات التي لديها عبء كبير للنهوض بالعملية التعليمية في مرحلة مهمة من حياة الطالب.

حيث تعمل جاهدةً على توفير أفضل وأسهل الوسائل الإلكترونية، التي توفر خدمات الوزارة دون الحاجة للذهاب لمقرات المكاتب.

في ظل الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا، كما تهتم الوزارة بطلابها المقبلين على الدخول للمرحلة الجامعية وذلك بتزليل كافة العقبات وتوفير وحدة تنسيق القبول الموحد لتسجيل رغبات طلاب التوجيهي، من خلال اتباع الخطوات السابق ذكرها والدخول للجامعة حسب مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب دون تدخل بشري في الاختيار.