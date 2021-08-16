انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط موقع نتيجة توجيهي الأردن 2021 وأسماء أوائل الثانوية العامة الأردنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام وزير التربية والتعليم بالأردن الدكتور محمد أبو قديس صباح اليوم الإثنين بالإعلان عن أسماء الأوائل في الثانوية العامة الأردنية ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة توجيهي الأردن خلال الساعات القادمة وفق المواقع الأردنية، وقد احتلت محركات البحث البحث عن موعد الإعلان عن كامل نتائج توجيهي 2021 ومن خلال موقعنا نترقب معكم موعد الإعلان الرسمي من خلال الرابط المباشر.

رابط موقع نتيجة التوجيهي الأردن 2021

من خلال هذا الرابط http://tawjihi.jo/ يمكنكم متابعة موعد فتح الموقع لعرض النتائج والتي من المقرر لها أن تفتح لعرض النتائج للطلاب خلال ساعات من الآن، حيث ينتظر الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم نتيجة عام كامل من السهر والمذاكرة والكد والعمل، يحدد مجموع الثانوية العامة مصير الطالب فهو مرتبط بالكلية التي سيقبل فيها وفق مجموعة الذي حصل عليه.

من خلال الرابط قم بوضع رقم الجلوس ورقم البطاقة الشخصية واستعلم عن نتيجة الثانوية 2021 ، مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق لكافة طلاب الثانوية العامة.

أسماء أوائل توجيهي الأردن 2021

القسم العلمي:-

الفرع العلمي: أحمد فايز.

مأدبا 99.7 .

فارس بهاء حسين.

عمان 99.7.

صالح محمود القادري .

منصور رضوان.

اربد 99.6.

محمد عماد المطالقة.

إربد 99.6 .

جود لؤي حداد .

عمان 99.57 .

محمود أمجد هياجنة .

إربد 99.55 .

نوران الشياب.

إربد 99.5 .

ميار سالم / معان 99.5 .

عبد الرحمن النابلسي.

عمان 99.45 .

رغدة محمد خالد /عمان 99.45.

ثانياً أسماء طلاب القسم الأدبي