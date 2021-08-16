واشنطن تعلن انتهاء نقل طاقم سفارتها بأفغانستان وإنزال العلم الأمريكى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، الانتهاء من نقل جميع أفراد طاقم سفارتها فى أفغانستان إلى مطار كابول، وذلك بعد ساعات من بدء عملية الإجلاء الجوى من المطار.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، أنها أنهت عملية نقل موظفى سفارتها فى كابول وأفراد عائلاتهم إلى المطار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "طاقم السفارة بأكمله موجود الآن فى منشآت مطار حامد كرزاى الدولى، الذى يحمى العسكريين الأمريكيين محيطه"، بعد ساعات من سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وتم إنزال علم الولايات المتحدة من على مبنى السفارة الأمريكية فى كابول، وسجلت كاميرات التلفزيون عملية النقل المعقدة إلى مطار، بينما كانت المروحيات تذهب وتجىء مرات عديدة من السفارة الأمريكية إلى مطار كابول.

ولتأمين هذه العملية، صرح البنتاجون، أمس الأحد، بإرسال ألف جندى إضافى إلى كابول، ليصل عدد العسكريين الأمرييكن فى مطار العاصمة الأفغانية إلى 6 آلاف فى غضون 48 ساعة.