العراق: استهداف أبراج الطاقة فى كركوك بعبوات ناسفة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الطاقة العراقية، فى بيان، أن خطوط نقل الطاقة تعرضت، مساء أمس الأحد، لعمل تخريبى إرهابى بتفجير بعبوات ناسفة، ما أدى إلى تضرر البرج رقم (369) وميلان البرج رقم (370)، إضافة إلى حدوث تقطع فى الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة.

وشددت الوزارة العراقية، على أن إصرار العناصر الإرهابية على استهداف النقاط الحيوية بالمنظومة الوطنية، وإعادة تدمير كل ما تعمره الوزارة ويتفانى فيه الجهد الحكومى، ما هو إلا دليل على محاولة قتل الحياة فى العراق، ومحاولات استهدافه بالتخريب من خلال ملف الخدمات، وأولها الكهرباء.