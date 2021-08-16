جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الطاقة العراقية، فى بيان، أن خطوط نقل الطاقة تعرضت، مساء أمس الأحد، لعمل تخريبى إرهابى بتفجير بعبوات ناسفة، ما أدى إلى تضرر البرج رقم (369) وميلان البرج رقم (370)، إضافة إلى حدوث تقطع فى الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة.
وشددت الوزارة العراقية، على أن إصرار العناصر الإرهابية على استهداف النقاط الحيوية بالمنظومة الوطنية، وإعادة تدمير كل ما تعمره الوزارة ويتفانى فيه الجهد الحكومى، ما هو إلا دليل على محاولة قتل الحياة فى العراق، ومحاولات استهدافه بالتخريب من خلال ملف الخدمات، وأولها الكهرباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: استهداف أبراج الطاقة فى كركوك بعبوات ناسفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.