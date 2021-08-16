عاجل.. وصول طائرة بريطانية إلى أفغانستان تحمل أول دفعة من العائدين للندن

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت يوم الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية لإجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية فى بيان لها إنه تم بدء "عملية بيتنج" للدعم العسكرى لإجلاء الرعايا البريطانيين فى أفغانستان".

وأضافت أن العملية "قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكى البريطانى إذا لزم الأمر".