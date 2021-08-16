جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت يوم الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية لإجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية فى بيان لها إنه تم بدء "عملية بيتنج" للدعم العسكرى لإجلاء الرعايا البريطانيين فى أفغانستان".
وأضافت أن العملية "قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكى البريطانى إذا لزم الأمر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وصول طائرة بريطانية إلى أفغانستان تحمل أول دفعة من العائدين للندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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