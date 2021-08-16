ميركل: نواجه ساعات مريرة فى أفغانستان ونركز على جهود المساعدة

جدة - نرمين السيد - ويأتى تصريح ميركل فى أعقاب إعلان السلطات الألمانية تعليق رحلات الطيران المدنى فوق الأجواء الأفغانية، مؤكدة أن القرار جاء بسبب احتشاد أعداد كبيرة فى أماكن الإقلاع هناك. كما أعلنت ألمانيا أنها ستنشر مئات من جنودها فى أفغانستان لتأمين عمليات إجلاء مواطنيها وبعض المواطنين أفغان، بعدما أعلنت حركة طالبان الإرهابية السيطرة على العاصمة كابول واستولوا على القصر الرئاسى.

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