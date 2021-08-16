رابط نتائج التوجيهي الأردن 2021 وخطوات الإستعلام عن النتيجة، التي يترقبها الملايين من كل مدن ومحافظات المملكة الهاشمية الأردنية، والتي بدأت في الظهور في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر أغسطس 2021، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم ثقفني كيفية الإستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية الأردنية 2021، فيما علنت وزارة التربية الأردنية عبر موقعها الإلكتروني أمس عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 16 اغسطس يترأسه وزير العليم الدكتور محمد خير أبو قديس ويتم نقل المؤتمر الصحفي على العديد من القنوات الفضائية، يتم الإعلان في المؤتمر عن أسماء الاوائل ونسب النجاح لهذا العام الدراسي.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2021

بدء منذ الساعات الأولى من صباح اليوم معدل البحث على موقع نتائج التوجيهي بالأردن بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم بالاردن عن رفع النتائج في صباح الاثنين اغسطس 2021، الجدير بالذكر أن المؤشرات الأولية للنتيجة النهائية اليوم أوضحت ارتفاع ملحوظ في نتائج الطلاب والطالبات، الأمر الذي أسعد الملايين من الأسر والأهالي، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي الذي كان مختلف عن الأعوام السابقة بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، لهذا يتمكن كل طالب او طالبه من الدخول على رابط النتيجة والتعرف على النتيجة في عدة خطوات بسيطة وسهلة جدا.

يتمكن طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الآن الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية الأردنية بعد أن تم رفعها على موقع النتائج منذ لحظات قلية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي قادة وزير التعليم الاردني، حيث يتطلب من الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إتباع بعض الخطوات البسيطة للاستعلام عن النتيجة كالآتي:

الدخول على رابط الثانوية الأردنية التوجيهي .

. الضغط على نتيجة الثانوية التوجيهي.

تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم الجلوس.

تسجيل الرقم الظاهر أمامك بالصورة.

إنهاء خطوة انك لست روبوت.

الضغط على كلمة بحث.

وصلنا إلي ختام شرح رابط نتائج التوجيهي الأردن 2021 وخطوات الإستعلام عن النتيجة.