“التعليم” أمر سلمي يحدد ضوابط عودة الدراسة وشروط الحضور في الجامعات والمدارس وموعد الدراسة

أعلنت وزارة التعليم عن توجيه سامي من خادم الحرمين الشريفين، ينظم عملية الحضور بالجامعات والمدارس ويحدد ضوابط عودة الدراسة للعام الدراسي الجديد، وجاء ذالك عبر الحساب الرسمي لوزارة التعليم السعودية على تويتر، الذي نشر أنه حرصاً من القيادة السياسية على صحة ألطلاب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وزارة الصحة السعودية فأنه يجب أتباع الإجراءات التي تكفل سلامة أبنائنا الطلاب من الإصابة بالفيروس وفق الجدول الزمني للعودة للدراسة، ولذا يجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللزمة لترتيب العودة الأمنة للدراسة، سواء للتعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي.

التعليم الجامعي : التعليم الجامعي والمؤسسات العامة للتدريب التقني، يشترط الحصول على جرعتين كاملتين من اللقاح للحضور لكافة منسوبي التعليم الجامعي من هيئة تدريس وطلاب، ووجه الأمر السامي بتوفير كافة اللكميات المطلوبة لتحصين كل منتسبي الوزارة، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني ويستكمل ذالك قبل يوم الأحد 2021/08/22 الموافق 1443/01/14 هجري. التعليم ما قبل الجامعي : يشترط حصول كافة منتسبي وزارة التعليم على الجرعتين أيضاً للطلاب من في سن 12 عام فأكثر، ولا تعود الدراسة الحضورية لهذه الفئة إلا بعد الوصول إلي نسبة 70% من التحصين، من منتسبي الوزارة لهذه الفئة وتعود الدراسة الحضورية بعدها.

أهم ضوابط عودة الدراسة بالمملكةموعد عودة الدراسة الحضورية بالمملكة

وفق ما جاء في الأوامر السامية فأن موعد عودة الدراسة، يكون بعد تحقيق الاشتراطات والضوابط التي جاءت في الأمر السامي، والتي أوصت بها وزارة الصحة من الوصول إلي النسب المطلوبة من التطعيمات بين منتسبي التعليم الجامعي أو القبل الجامعي، وحددت موعد 2021/10/30 ميلادي الموافق 1443/03/24 هجري أيهما أقرب، الوصول إلي النسب المطلوبة من التطعيم أو هذا التاريخ.

ضوابط عودة الدراسة بالمملكة

عممت وزارة التعليم إلي جميع إدارات التعليم بالمملكة بالعمل على أنفاذ الأمر الملكي، بتحقيق الشروط اللازمة لعودة المدارس حضورياً، وتهيب الوزارة بجميع منتسبيها من الذين لم يتقدموا لأخذ اللقاح سرعة التسجيل أو الذهاب إلي مراكز التلقيح، بدون موعد سابق للحصول على التطعيم قبل بداية العام الدراسي الجديد، حرصاً على سلامة المنظومة التعليمية ومنسوبيها.

وزارة الصحة السعودية

قيام وزارة الصحة السعودية متمثلة في هيئة الصحة العامة، بالتعاون وتبليغ كافة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم سواء التعليم الجامعي أو التعليم العام، باتخاذ ما تراه من إجراءات احترازية لعودة الدراسة حضورياً العام القادم، لتطبيقها خلال مدة زمنية لا تتجاوز أسبوع واحد.

وزارة التعليم السعودية

تسعى وزارة التعليم في المملكة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، التي تكفل العودة الأمنة للدراسة الحضورية بالمدارس في العام الدراسي القادم، بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الوزارات المعنية بهذا الشأن، من أجل عودة أمنه للطلاب وتعمل على تنفيذ الأوامر السامية، التي تحمي أبناء الوطن من خطر التعرض للإصابة بالفيروس نتيجة العودة للمدارس.