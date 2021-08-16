أفغانستان تحت سيطرة طالبان والدول الغربية تسارع لإجلاء رعاياها

قال مسؤولون من حركة طالبان إن الهدوء ساد أفغانستان اليوم الإثنين مع إعلان الحركة انتهاء الحرب بعد يوم من سيطرتها على العاصمة كابول، بينما سارعت الدول الغربية إلى إجلاء رعاياها من مطار العاصمة الأفغانية الذي اتسم الوضع فيه بالفوضى.

وفر الرئيس أشرف غني من البلاد أمس مع دخول المسلحين المدينة قائلا إنه آثر تجنب سفك الدماء.

وقال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في تصريح لتلفزيون الجزيرة “هذا يوم عظيم للشعب الأفغاني وللمجاهدين. لقد شهدوا ثمار جهودهم وتضحياتهم على مدار 20 عاما.

“الحمد لله الحرب انتهت في البلاد”.

واحتاجت طالبان ما يزيد قليلا عن أسبوع للسيطرة على البلاد في حملة خاطفة انتهت في كابول بينما اختفت القوات الأفغانية التي أنفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها مليارات الدولارات لتدريبها وتسليحها على مدار سنوات.

وقال نعيم إن شكل النظام الجديد في أفغانستان سيتضح قريبا مضيفا أن الحركة لا ترغب في العيش في عزلة ودعا إلى علاقات سلمية مع المجتمع الدولي.

وأضاف: “لقد وصلنا إلى ما كنا نسعى إليه وهو حرية بلادنا واستقلال شعبنا… لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولا نرغب في الإضرار بالآخرين”.

ويخشى كثير من الأفغان أن تعود طالبان لممارساتها القاسية السابقة المتصلة بفرضها أحكام الشريعة. ففي فترة حكم الحركة بين عامي 1996 و2001 لم يكن يُسمح للنساء بالعمل، وكانت الحركة تطبق عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق.

وقال قائد في الحركة لرويترز إن المسلحين يعيدون تنظيم صفوفهم بمختلف الأقاليم مضيفا أن طالبان لن تشكل هيكلا جديدا للحكم إلا بعد رحيل القوات الأجنبية.

وأضاف مسؤول طالبان الذي طلب عدم نشر اسمه أنه صدرت تعليمات لمقاتلي الحركة في كابول “بالسماح للأفغان باستئناف أنشطتهم اليومية العادية وعدم ترهيب المدنيين”.

وقال مسؤولون في طالبان اليوم الاثنين إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن أي اشتباكات بمختلف أنحاء البلاد.

وقال مسؤول في الحركة “الوضع هادئ”.

وأضاف أن طالبان تسيطر على 90 بالمئة من المباني الحكومية وإن أوامر صدرت لمقاتليها بمنع أي أضرار.

وكانت شوارع وسط كابول خاوية إلى حد كبير في الصباح.

وسعت الحركة لإظهار وجه أكثر اعتدالا وتعهدت باحترام حقوق المرأة وحماية الأجانب والأفغان على السواء.

“فوضى”

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر اليوم الاثنين أنه جرى نقل جميع موظفي السفارة الأمريكية في كابول إلى المطار بمن فيهم السفير روس ويلسون بطائرات هليكوبتر، وذلك انتظارا لإجلائهم مضيفا أنه جرى إنزال العلم الأمريكي من مجمع السفارة.

واقتحم مئات الأفغان مدارج المطار في الظلام ومعهم أمتعتهم أملا في الوصول إلى أماكن بإحدى آخر طائرات الرحلات التجارية التي تغادر البلاد قبل اضطلاع القوات الأمريكية بمراقبة المجال الجوي أمس الأحد.

وذكر شهود لرويترز أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا في مطار كابول أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

وقال شاهد إنه رأى خمس جثث تُنقل إلى سيارة. وقال آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن حشودا تجمعت في المطار مع حلول الصباح وإن القوات الأمريكية أطلقت النار في الهواء لمنع الناس من الوصول إلى المدرج لمحاولة الصعود إلى رحلة عسكرية.

ومن المحتمل أن تشيع الفوضى في المجال الجوي الأفغاني أيضا. ونصحت هيئة الطيران المدني الطائرات المارة بالمجال الجوي بتغيير مسارها قائلة إن المجال غير خاضع للسيطرة.

وسمحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإرسال ألف جندي إضافي أمس الأحد للمساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان الذين عملوا معهم من كابول لتوسع بذلك الوجود الأمني على الأرض إلى زهاء ستة آلاف جندي خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وقالت دول غربية، ومنها فرنسا وألمانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وأستراليا، إنها تعمل على إجلاء مواطنيها وبعض الموظفين الأفغان من البلاد.

وقال زامير كابولوف ممثل الرئيس الروسي الخاص بأفغانستان في تصريحات إذاعية إن بلاده ستجلي بعض موظفي سفارتها في أفغانستان البالغ عددهم قرابة المئة.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن المسؤول قال أيضا إن سفير روسيا في أفغانستان سيلتقي غدا الثلاثاء مع ممثل لطالبان وسيبحث أمن البعثة الدبلوماسية هناك.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني على فيسبوك إنه غادر البلاد لتجنب اشتباكات مع طالبان تعرض الملايين من سكان كابول للخطر.

ووصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المحليين غني، الذي لم يكشف عن مكانه، بأنه “جبان” لأنه تركهم في حالة من الفوضى.

وواجه بايدن انتقادات محلية متزايدة بعد تمسكه بخطة إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان بحلول 31 أغسطس آب.

وقال نعيم إن طالبان ستتبنى سياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين وإنها لن تقبل في المقابل بالتدخل في شؤون أفغانستان.

وأضاف “الحركة لا تعتقد أن القوات الأجنبية ستكرر تجربتها الفاشلة في أفغانستان مرة أخرى”.