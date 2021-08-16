روسيا تسجل 806 وفيات و20765 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الاثنين 806 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقتربة من مستوى قياسي مرتفع، مع زيادة الإصابات في البلاد فيما ترجعه السلطات إلى السلالة دلتا شديدة العدوى.

وأعلن فريق العمل الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا أيضا عن رصد 20765 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و621601 إصابة.