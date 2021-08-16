قبائل صنعاء ترفض قرار الحوثى بالاستيلاء على أراضيها

جدة - نرمين السيد - أصدرت قبائل صنعاء اليمنية بيانًا جماعيًا، أمس الأحد، أكدت فيه رفضها للقوانين الحوثية التى تبيح الاستيلاء على أراضيها، مشددين على ملكيتهم لهذه الأراضى وأنه لا يحق لأى طرف الاستيلاء عليها تحت مسميات أنها جبال وتعود ملكيتها للدولة.





ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أعلنت القبائل اليمنية تمردها على القرار الذى تحاول ميليشيا الحوثى التسويق له لتطبيقه وإخراج 50% من المراهق والجبال التى يمتلكونها وتسليمها للقيادات الحوثية.

وحذرت القبائل ميليشيا الحوثى، مؤكدة أن أى تحرك لتطبيق القرار سيؤدى إلى ثورة شعبية "كون الأرض هى عرض وشرف اليمنيين"، وقالوا: "قاتلنا أعز الأقارب على متر واحد، فكيف يمكن الصمت على من يحاول الاستيلاء على أملاكنا؟".

وطالب مشايخ القبائل المليشيا الحوثية بالعدول عن القرار، مؤكدين أنه يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة، مؤكدين أنهم سيعملون على التصعيد إذا استمر الحوثى فى سياسات تؤدى لإفقارهم وتجويعهم واستعبادهم.

كما دعا البيان أبناء القبائل فى صفوف الميليشيا الحوثية للعودة إلى قراهم، للوقوف بجانب إخوانهم كخطوة أولى فى مواجهة القرارات الحوثية.