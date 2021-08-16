عاجل.. استقالة الحكومة الماليزية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزى خيرى جمال الدين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا استار" الماليزية: "لقد قدم مجلس الوزراء استقالتنا إلى الملك .. أشكركم على إتاحة الفرصة مرة أخرى لخدمة الوطن .. بارك الله فى ماليزيا". وبحسب "رويترز" فقد شوهد محى الدين وهو يدخل القصر الوطنى فى وقت سابق اليوم الإثنين، وسط تقارير عن استقالته بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التى أدت إلى فقدانه أغلبيته البرلمانية.

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