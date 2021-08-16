تقارير: تحطم طائرة أفغانية في أوزبكستان

قالت تقارير إعلامية، الاثنين، إن طائرة عليها شارات أفغانية، تحطمت في أوزبكستان.

وأوضحت التقارير، أن الطائرة الأفغانية تحطمت في ولاية صرخنداريا، الواقعة جنوبي أوزبكستان، الاثنين.

وذكر موقع "غازيتا" الأوزبكي أن الطائرة التي تحمل شارة سلاح الجو الأفغاني تحطمت في منطقة شيرآباد بولاية صرخنداريا مساء أمس الأحد.

وبينما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأجزاء من الطائرة المحطمة، أوضح موقع غازيتا أنه "لم يتسن الحصول على تعليق من الخارجية الأوزبكية"، فيما قالت وزارة الدفاع إنها "تدرس الوضع"، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم.

وحسب معلومات غير مؤكدة، فقد تمكن من كانوا على متن الطائرة من القفز بالمظلات.

ويشهد مطار كابل حالة من الفوضى والفزع، مع محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص.

وكان مسؤول أميركي قد أكد إطلاق جنود أميركيين النار في الهواء في مطار كابل، الاثنين، لإبعاد مئات المدنيين الأفغان عن مدرج المطار.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من كابل مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب وموظفين محليين بالسفارات.

ويبدو أن المدنيين الأفغان كانوا يسعون إلى الهرب من بلادهم بعدما سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة، الأحد، حيث تكدس المئات في المطار.