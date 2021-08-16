رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية الأردنية التوجيهي بالاسم و رقم الجلوس عبر tawjihi.jo، حددت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر الموقع الرسمي الخاص بها موعد صدور نتائج امتحانات الثانوية الأردنية التوجيهي اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس 2021م بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتائج التوجيهي، وذلك عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور محمد أبو قديس وزير التربية والتعليم الأردني في تمام الساعة العاشرة صباحًا في المبنى الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية، والذي سيعلن عن نسبة النجاح لهذا العام الدراسي ويعلن عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل بصورة تفصيلية.

نتائج التوجيهي بالأردن 2021م

عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكافة المواد الدراسية المقررة على طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الأردنية، اتجهت الأنظار إلى البحث عن رابط نتائج التوجيهي، للاستعلام عن النتيجة الكترونيًّا فور اعتمادها والاعلان عنها بالاسم ورقم الجلوس.

حيث بدأت امتحانات التوجيهي يوم 24 حزيران يونيو 2021 م، وكانت الوزارة حريصة خلال طيلة فترة إجراء الامتحانات على الحرص على اتباع كافة الاحتياطات اللازمة التي تضمن سلامة وصحة وأمن الطلاب والطالبات وسط أجواء صحية يسود فيها اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من لبس الكمامات و الحرص على تباعد الطلاب والطالبات خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أسماء أوائل الثانوية الأردنية 2021 م

أعلن وزير التربية والتعليم اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس 2021 م أسماء أوائل الثانوية الأردنية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سيادته، موضحًا نسب نجاح الطلاب والطالبات لهذا العام.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالاسم و رقم الجلوس عبر tawjihi.jo

يبحث الطلاب والطالبات بالمملكة الأردنية بشغفٍ عن رابط نتائج التوجيهي بعد الإعلان عن موعد اعتمادها والاعلان عنها، فقد صرحت الدكتورة نجوى قبيلات أمين عام ديوان وزارة التربية والتعليم بالأردن بأنه فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم اليوم سيتم رفع النتيجة الكترونيًّا على موقع نتائج التوجيهي بالأردن، ويتمكن الطلاب والطالبات بالمملكة الاستعلام عن النتيجة الكترونيًّا فور اعتمادها من خلال عدة خطوات بسيطة وهى كالتالي ذكره: