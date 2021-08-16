معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2021-2022 الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية جامعات الأردن

معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية 2021-2022 ، من خلال ما نسعى لتقديمه وحرصنا الدائم على تلبية رغباتكم نستعرض معكم الآن عبر هذا التقرير تفاصيل معدلات القبول للجامعات الأردنية الرسمية، حيث اقترب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن 2021 ، وبهذه المنسابة يبدأ العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يتطلعون لمعرفة الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للالتحاق بالجامعات الأردنية للعام الدراسي الجديد في الأردن 2021-2022.

معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2021-2022

بعد الإعلان عن نتائج التوجيهي “الثانوية العامة 2021 الأردن” الدورة الأولى، ستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بنشر معدلات القبول للجامعات الأردنية الرسمية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، لأجل الإطلاع عليها من قبل جميع الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية المختلفة، ومعرفة الحدود الدنيا لمختلف التخصصات المتاحة.

في حين أكد الدكتور محمد أبو قديس وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل حالياً على مناقشة اتخذا القرار المناسب حيال إجراء الدورة التكميلية لامتحانات الثانوية العامة “توجيهي الأردن 2021”. والتي سيتم تحديدها بعد الانتهاء من اعتماد وإعلان نتائج التوجيهي الدورة الأولى 2021.

سيتمكن جميع الطلاب والطالبات بالتوجيهي من الحصول على نتائج الثانوية العامة 2021 الأردن برقم الجلوس والاسم من خلال رابط ( موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية )، حسب الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم منتصف شهر أغسطس الحالي 2021.

فيما يخص معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية، حتى الآن لم يتم الإعلان أو الكشف عنها، حتى لم يتكشف لنا أية مؤشرات عن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي الجديد في الأردن، ولكن من خلال الدخول عبر رابط ( وحدة تنسيق القبول الموحد ) يُمكنكم الإطلاع على المعدلات للقبول بالجامعات الأردنية العام الماضي.

ونود أن ننوه عليكم أبناءنا الطلاب والطالبات بشهادة التوجيهي، أنه سيتم نشر معدلات القبول بالجامعات الأردنية 2021-2022 ، كما أوضحنا لكم بعاليه بعد الانتهاء من الاستعدادات وأعمال إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن للعام الدراسي المنتهي 2021، خلال مؤتمر صحفي سينعقد برئاسة الدكتور محمد أبو قديس وزير التربية والتعليم بمقر الوزارة.

ويحضره مجموعة من الأساتذة بمختلف المواد الدراسية بجانب بعض من الإعلاميين وبحضور بعض العاملين في التليفزيون الأردني الذي سيقوم بنقل وبث الحدث لحظة بلحظة. وخلال المؤتمر سيتم الكشف عن أسماء أوائل الثانوية العامة بالأردن 2021.

تحديث اليوم الإثنين 16-8-2021: أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية اليوم نتائج التوجيهي 2021 الأردن، وعقد معالي الدكتور محمد أبو قديس مؤتمراً صحفياً موسعاً لإعلان نسبة النجاح في امتحان التوجيهي 2021 ، وكشف سيادته عن أسماء أوائل التوجيهي بالأردن، ونقل التليفزيون الأردني وقائع مؤتمر نتائج الثانوية في الأردن.

هذا وسوف يتم الإعلان عن موعد بدء التقديم للقبول الموحد بالجامعات الأردنية 2021-2022 قريباً، كما سيتم الكشف عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية خلال ساعات قليلة وسنوافيكم بها على الفور من خلال تقارير أخرى.