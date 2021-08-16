طاجيكستان تنفى هبوط طائرة الرئيس الأفغانى أشرف غنى على أراضيها

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم، قالت وزارة الخارجية الطاجيكية: "الطائرة التى كان على متنها السيد أشرف غنى لم تدخل المجال الجوى لطاجيكستان، ولم تهبط على أراضى البلاد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستى".
وتابع البيان: "تجدر الإشارة أيضًا، إلى أن الجانب الطاجيكى لم يتلق طلبًا بهذا الخصوص من الجانب الأفغانى".
وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى أعلن استقالته من منصبه، أمس الأحد، بعدما دخل مسلحو حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول، حيث استولوا على القصر الرئاسى بعد اجتياجهم للمدن والعواصم الأفغانية خلال الأيام القليلة الماضية.
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