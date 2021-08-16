جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع البريطانى، لن نعود مجددا إلى أفغانستان فقد باتت تحت سيطرة طالبان.

وفيما يخص مطار كابول، أكد والاس، أن القسم العسكرى من المطار مؤمّن، حسب ما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وردا على سؤال حول إمكانية الاعتراف بسلطة طالبان، قال المسؤول البريطانى، إن "الوقت ليس مناسبا الآن".