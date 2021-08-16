السعودية.. توقيف 6 مواطنين بتهمة التحرش بسائحة

أعلنت النيابة العامة السعودية، توقيف ستة مواطنين بعد أن تحرشوا بسائحة أجنبية في العاصمة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إنه "تمت مباشرة الدائرة المختصة بإجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرّش بها لفظا وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع".
وأوضح المصدر أنه تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاما، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة.
وأكد المصدر المسؤول أن هذه السلوكيات "تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة"، وأن الجرم المسند للمتهمين، طبقا لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة، وفقا لنظام مكافحة جريمة التحرّش، واقترانها بجريمة تعمّد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة عشر سنوات.
وشدد المصدر على أن أي تجاوز تجاه السائحين، يعد ظرفا مشددا للمساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز.
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