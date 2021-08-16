ظهور نتائج التوجيهي Www tawjihi .jo موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2021

يترقب نتائج الثانوية العامة فى الأردن قرابة 107 ألف طالب وطالبة، واليوم تعلن الوزارة ظهور نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن عبر الموقع الرسمي لنتائج امتحانات الثانوية العامة فى المملكة الأردنية الهاشمية، وسنوضح لكم من خلال هذا المقل رابط ظهور النتيجة وطريقة الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للنتائج.

ظهور نتائج التوجيهي الأردن 2021

يزايد البحث فى الساعات الأولى من نهار اليوم الأثنين عن نتائج الثانوية العامة بالأردن، لتعلن وزارة التعليم رسمياً عن ظهور النتيحة من خلال موقع الوزارة الرسمي Www tawjihi .jo، كما أوضحت الوزارة خطوات الاستعلام عن النتيجة وذلك ما سنوضحه لكم فى الأسطر القادمة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 بالاردن

فيمكن الأن الأطلاع على نتائج التوجيهي التكميلي من خلال موقع الوزارة الرسمي Www tawjihi .jo وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوزارة Www tawjihi .jo

الضغط على نتائج التوجيهي.

ادخال البيانات الخاصة بالطالب.

كتابة رقم المقعد.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر البحث.

الانتظار قليلاً وسوف تظهر النتيجة أمامك.

نتائج التوجيهي بالأردن 2021

خاض امتحنات التهوجيهي بجميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة خلال الأسابيع الماضية، وقد انتهت فترة الاختبارات مع مطلع شهر أغسطس الحالي.

وقد أعلنت وزارة التعليم أن نتيجة التوجيهية ستكون اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس على موقع الوزارة المعتمد، وسيتم إنعقاد مؤتمر صحفي خلال دقائق قليلة من الأن ليتم إعلان نسب النجاح وإعلان أسماء أوائل الطلبة.

الجدير بالذكر أيضاً أن الوزارة قد وفرت الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج من خلاله لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب فى الحصول على نتائجهم، فيمكن الأن الوصول لنتائج دون الحاجة لذهاب للمدرسة للحفاظ على صحة الطلاب والحد من أنتشار الفيروسات والأمراض المعدية، فالأستعلام عن نتائج الطلاب أصبح إلكترونياً من خلال رقم الجلوس.

نتمني لجميع الطلبة والطالبات النجاح الدائم والتوفيق المستمر، ونتمني أن تكون نسب المجاح مرتفعة لهذا العام ويعم الفرح والسرور داخل الأسر بنتائج أبنائهم، ونحن فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بنتائج التوجيهية لعام 2021 بالأردن والتي سنقوم بالرد عليها فوراً لمساعدتكم فى الوصول للنتائج.