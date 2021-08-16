نتائج التوجيهي حسب الاسم eduwave حسب الاسم نتائج التوجيهي

نتائج التوجيهي حسب الاسم ، يعتبر الارتباط بنتائج التوجيهي الأردنية في عام 2021 من الموضوعات التي تهم أولياء الأمور في المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث يتعرف الطلاب وأولياء الأمور على نتائج امتحانات الثانوية العامة ببعض الطرق البسيطة ، ونتفهم الخطوات الواردة في المقالة التالية من خلال موقع ثقفني .

رابط نتيجة التوجيهي الأردني 2021

أعلن وزير التربية والتعليم الأردني عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 وأوضح بعض النقاط الرئيسية حول نتائج التوجيهي ، ومنها: وقررت الحكومة إعلان نتائج التوجيه الأردني في غضون أيام قليلة ، والتي سيتم الإعلان عنها فور اكتمال عملية التصحيح الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم الإعلان عن الأول في الأيام القليلة المقبلة ، لأن الوزارة الآن في حالة ترقب وتنتظر النتيجة النهائية لغرفة التحكم بالوزارة. يمكن للطلاب التعرف على النتائج من خلال الموقع الرسميtps://www.moe.gov.jo ذي أنشأته وزارة التربية والتعليم. بعد ذلك يمكن للطالب التقديم للالتحاق بالكليات والجامعات التي يريدها من خلال الخطوات التي تحددها وزارة التربية والتعليم فيما بعد.

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يمكن للطالب التعرف على أدائه في جميع المواد المقررة من خلال الخطوات التالية:

دخول الطلبة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية www.tawjihi.jo 2021.

يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

يقوم الطالب بإدخال رمز دولته في الحقل المخصص له.

اضغط على الزر الخاص بكلمة “نتائج الاستعلام”.

اكتب بيانات الطالب ، مثل رقم المقعد أو رقم الهوية.

انقر فوق المربع لعرض النتائج. مع وصف تفصيلي لنسبة النجاح ونتائج كل موضوع .

ستظهر صفحة كاملة تحتوي على جميع تفاصيل النتائج.

وأكدت الوزارة في بيان بشأن نتائج التوجيه الأردني أن الطلاب اجتازوا الإجراءات الوقائية والسلامة التي أعدتها خطة الدولة الصارمة خلال هذه الفترة وانتهوا الاختبارات في ظل ظروف جائحة كورونا. وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب نتائج وزارة الصحة الأردنية والتقرير الطبي اليومي أثناء الفحص البدني ، فإن نتائج الخطة مجيدة ، ويمكن للبلاد أن تسمح لهؤلاء الطلاب باجتياز هذه المرحلة بسلاسة دون التسبب في إصابات خطيرة أو وفيات. في حالة عدم ظهور النتيجة بسبب الضغط يرجي ترك البيانات الخاصة بالاستعلام عن النتيجة وسنقوم بإرسالها لك .

هذا وقد تم الاعلان عن نتيجة التوجيهي الاردني في مؤتمر صحفي منذ قليل واعلان النتيجة الخاصة بالطلبة والطالبات بنسبة نجاح كبيرة ليتم إتاحة النتبجة وجميع الدرجات علي موقع التربية والتغليم الاردني وقد سبق وضعه بالأعلي ، لكن بسبب الضغط علي السيرفيرات يمكن وجود صعوبة في التحميل لذا يمكن وضع رقم الجلوس الخاص بك وتركه في أسفل النغليقات وسوف يتم إرسال النتيجة اليك مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.