رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل بشروط ميسرة للحصول على الدعم المالي

رابط التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل من أهم البرامج المقدمة للمواطن السعودي في الوقت الراهن لعام ١٤٤٣ هجرياً حيث يمتاز برنامج إعانة البحث عن عمل بتوفير الحافز المادي والدعم المالي لكل الراغبين في البحث عن عمل داخل المملكة ويقوم البرنامج على تحفيزهم بالدخول في سوق العمل عن طريق تقديم لهم دعم مالي يبدأ من 2000 ريال سعودي لمدة تصل إلى خمسة عشر شهراً في المملكة وكذلك تقديم له خدمة التدريب والتطوير بهدف الحصول على العمل المناسب له ويهدف برنامج التقديم على الإعانة المالية للباحثين عن العمل فئة الداخلين في سوق العمل لمدة 48 شهراً وتهدف فئة المنقطعين عن العمل لمدة أكثر من 48 شهراً وذلك بعد قرار صندوق تنمية الموارد البشرية المعروف الآن باسم هدف داخل أراضي السعودية.

آلية الدعم المالي أو آلية برنامج إعانة البحث عن عمل بالسعودية

هناك آلية تم تنفيذها عند صرف الدعم المالي لجميع المستفيدين من برنامج إعانة البحث عن عمل داخل المملكة لمدة خمسة عشر شهراً إليكم كافة التفاصيل كما يلي:

يتم صرف لجميع المستفيدين من دعم برنامج إعانة البحث عن عمل في البداية 2000 ريال سعودي لمدة أربعة أشهر فقط.

ثم بعد ذلك يتم صرف للمستفيد من برنامج إعانة البحث عن عمل بالسعودية مبلغ يساوي 1500 ريال سعودي لمدة أربعة أشهر.

كذلك يتم صرف دعم مالي للباحثين عن العمل في المملكة مبلغ يساوي 1500 ريال سعودي لمدة أربعة أشهر فقط لا غير.

ثم في النهاية يتم صرف لمدة ثلاثة أشهر مبلغ 750 ريال سعودي لجميع السعوديين المستفيدين من برنامج إعانة البحث عن عمل في السعودية.

يجب أن يكون المتقدم إلى برنامج الدعم المالي من المواطنين السعوديين في المملكة.

لابد كذلك أن يكون مقيم أقامة دائمة لمدة لا تقل عن 10 أشهر وذلك خلال فترة تقديم الطلب أو خلال فترة صرف إعانة البحث عن عمل في السعودية.

المتقدم قادر على العمل في المملكة ويستطيع البحث عن عمل.

الفئة العمرية المطلوبة من سن 20 عام ويصل إلى 40 عام عند التقديم على الدعم المالي.

يخرج من برنامج إعانة البحث عن عمل كل العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

كذلك لا يصرف الدعم المالي أو المادي لكل الحاصلين على معاش تقاعدي في السعودية.

لا يصرف الدعم لمن له معاش في الضمان الاجتماعي داخل أراضي السعودية.

الطالب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب يخرج من حسابات برنامج إعانة البحث عن عمل في السعودية.

عدم دخل ثابت شهري عالي أو أي نشاط تجاري أو سبق الاستفادة من دعم برنامج إعانة البحث عن عمل في المملكة.

يحتاج التقديم أو التسجيل الإلكتروني الدخول على بوابة النفاذ الوطني أو الموقع الرسمي التابع إلى طاقات البوابة الوطنية للعمل.

لابد من إنشاء حساب داخل النفاذ الوطني أو طاقات ثم إختيار برنامج إعانة البحث عن عمل في السعودية.

تعبئة وملأ جميع البيانات المطلوبة والمستندات اللازمة ثم الضغط على إرسال طلب إعانة مالية للبحث عن العمل في المملكة عام ١٤٤٣ هجرياً.

شروط الأهلية للحصول على إعانة البحث عن عمل في السعوديةرابط وطريقة التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل في السعودية