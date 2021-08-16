عاجل الآن رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 نتيجة الثانوية العامة بالأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي برقم الجلوس

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية. الآن تزداد عمليات البحث بشكل كبير على موقع وزارة التربية والتعليم الأردني من قبل الطلاب، وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الطلاب، وموعد ظهورهم منذ أخر تصريح صدرت من قبل الوزارة عن الموعد المحدد لنتيجة التوجيهي. كما تم تأدية الامتحانات في ظل تشديدات وقائية صارمة بسبب انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الطلاب والجميع من تفشي المرض. كما نقدم لكم الموقع الرسمي الذي سوف تظهر عليه نتيجة الطلاب، لذلك تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد.

لقد أوضحت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات من خلال حوار تلفزيون يوم الجمعة الماضي أن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 أي نتيجة الثانوية العامة بالأردن قد يتم الإعلان عنها قبل بدء المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس.

كما وضحت بأن الوزارة مازالت تعمل بكل جهد واقتدار على الانتهاء من عمليات التصحيح بشكل منظم وممنهج والتدقيق في الأوراق لعدم الوقوع في الخطأ، وإعطاء كل طالب حقه الذي تعب وسهر الليالي من أجله.

بالإضافة لذلك فإن مرحلة الثانوية العامة ونتيجتها هي مرحلة مصيرية حيث أنها تحدد مصير كل طالب في الجامعة التي سيلتحق بها من خلال التنسيق الذي يحدد من خلال نتيجة كل طالب، فهل سيلتحق بما يريده أم لا.

كما أنه تم الإشارة إلى أن أعداد الطلاب الملتحقين بالامتحان هذا العام هو عدد كبير غير مسبوق من قبل، وقد بلغ عدد الطلاب المشاركين في الامتحان هذا العام 207 ألاف طالب وطالبة.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 نتيجة الثانوية العامة بالأردنرابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن 2021 وطريقة التسجيل

نقدم لكم رابط نتاج التوجيهي عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة الهاشمية بالأردن لمعرفة النتيجة اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن.

أو من خلال الدخول على موقع توجيهي التابع للوزارة.

ثم قم بالضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامية الأردنية.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الجلوس.

ثم اكتب رقم التحقق.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ثم انتظر قليلاً وسوف تظهر للك النتيجة، ونتمنى لك دوام التوفيق.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأردن

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الهاشمية الأردنية أن غداً الإثنين فجراً سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، قبل أن يقوم السيد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس بعقد مؤتمر صحفي في مركز الوزارة يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس 2021 م في تمام الساعة 10.00 صباحاً لإعلان النتيجة، وأيضاً سيقوم الوزير في هذا المؤتمر بالإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل لهذا العام.

وأيضاً حسب المصادر التي أخبرت أنه في خلال هذه الساعات سيكون البحث عن نتائج الثانوية العامة بالأردن كبيرة حيث سيصل العدد إلى حوالي 5 مليون شخص يبحثون عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردني.

نتمنى لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح، وأن يوفق الله كل مجتهد ويلتحق بما يريده.