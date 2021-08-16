مسؤول في طالبان: أكثر من 90% من المباني الحكومية تحت سيطرتنا

أفاد مسؤول في حركة "طالبان" لوكالة "رويترز" بأن "أكثر من 90% من المباني الحكومية تحت سيطرة الحركة وبوجود أوامر للمقاتلين بعدم التسبب في أي ضرر".

وقال المسؤول لـ"رويترز": "جميع نقاط التفتيش الرئيسية تقريبا في كابل تحت سيطرة الحركة".

وكان الموقف تصاعد في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت طالبان هجماتها على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وأفادت وسائل الإعلام يوم الأحد بأن المتمردين يسيطرون على جميع المعابر الحدودية، فيما أعلن مسلحو طالبان في وقت لاحق من نفس اليوم أنهم دخلوا القصر الرئاسي.

وفيما فر رئيس الدولة أشرف غني، ولا يعرف مكان وجوده، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم، أن الحرب انتهت.