طالبان: لا شيء يهدد الآثار البوذية في أفغانستان

صرح المتحدث باسم حركة "طالبان" سهيل شاهين، بأنه مع عودة طالبان إلى السلطة بعد 20 عاما، لا شيء يهدد الآثار البوذية في أفغانستان.
وقال شاهين لصحيفة "ديلي ميرور" السريلانكية: "المواقع البوذية في أفغانستان ليست في خطر. أنا أدحض أي مزاعم من هذا النوع".
وكانت حركة "طالبان" قد فجرت في عام 2001 تمثالين منحوتين في الصخر لبوذا في مقاطعة باميان بوسط أفغانستان، فيما يعتبر أعلى صورة منحوتة لبوذا في العالم، وكانت واحدة من أشهر المعالم الأثرية لثقافة ما قبل الإسلام في أفغانستان.
وأثارت حينها تصرفات طالبان غضبا عاما في العالم، وأدانت حكومات الدول الرائدة تدمير التماثيل، فيما لا تزال توجد في الوقت الحالي آثار من الحقبة البوذية في أفغانستان، وخاصة الأبراج البوذية إلى الشرق من كابل.
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