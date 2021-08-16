طالبان: نستهدف تشكيل حكومة إسلامية منفتحة وشاملة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الحركة سوف تعلن حكومة جديدة من القصر الرئاسى، ولكن يبدو أن هذه الخطط متوقفة ولو مؤقتا.

وكان مسؤول دفاعى أمريكى، قد أعلن أمس الأحد، إن 1.000 جندى من الفرقة 82 المحمولة جوا سيتجهون مباشرة إلى كابول بدلا من إلى الكويت كقوة احتياط.

وأمس منح الرئيس جو بايدن، تصريحا بزيادة عدد القوات الأمريكية المنتشرة هناك إلى نحو 5.000 بإضافة حوالى 1.000 جندى.