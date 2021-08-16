بدء إجلاء المواطنين الألمان من كابول

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام ألمانية بدء عمليات إجلاء المواطنين الألمان من العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، لافتة إلى وصول موظفى السفارة الألمانية فى كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة فى الساعات الأولى من صباح اليوم على متن طائرة أمريكية.





وأشارت التقارير إلى أن 4 من أفراد البعثة السويسرية فى أفغانستان كانوا على متن الطائرة أيضًا، حيث لم يكن من المقرر إرسال طائرات تابعة للجيش الألمانى. فيما قررت السلطات برلين فى وقت متأخر من أمس الأحد، إرسال طائرتين من طراز "إيه 400 إم" إلى كابول، لتكون جزءًا من جسر جوى لإجلاء الموظفين الألمان خلال الأيام المقبلة.

وتتسع طائرتا النقل العسكريتان لـ 114 راكبًا، ومن المقرر أن تنقل الركاب إلى دولة ثالثة لأسباب أمنية، ومن هذه الدول سيسافر الموظفون إلى ألمانيا على متن طائرة مدنية.

ومنذ يوم الجمعة الماضى، قررت الحكومة الألمانية تخفيض عدد موظفى سفارتها فى أفغانستان للحد الأدنى، ونقلت جميع الموظفين إلى المطار أمس الأحد.

وكان مسلحو حركة طالبان دخلوا إلى العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد، واستولوا على القصر الرئاسى بعد اجتياجهم للمدن والعواصم الأفغانية خلال الأيام الأخيرة الماضية.