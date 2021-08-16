جدة - نرمين السيد - وكانت وكالات إخبارية عرضت صورًا لتسلق أفغانيين سلم طائرة رابضة بمطار كابول، فيما أطلقت القوات الأمريكية النار لمنعهم، حيث أكد مسؤول أمريكى أن الطائرات العسكرية بمطار كابول مخصصة لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. سلطات مطار كابول تلغى الرحلات التجارية من المطار بسبب الفوضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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