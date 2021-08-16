مستشار الرئيس الأفغانى: أشرف غنى و200 شخصية فروا من البلاد

جدة - نرمين السيد - وعن موقف الرئيس الأفغانى، قال فرهادى، إن الرئيس و200 شخصية فروا من البلاد، مضيفا أن الرئيس أشرف غنى أصبح من القادة السابقين بعد هروبه. وكان مسلحو حركة طالبان دخلوا إلى العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد، واستولوا على القصر الرئاسى بعد اجتياجهم للمدن والعواصم الأفغانية خلال الأيام الأخيرة الماضية.

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